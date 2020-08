Fausto Massa a Blogo: "Techetechetè è per chi si diverte a guardare il passato con gli occhi del presente" (Di domenica 30 agosto 2020) Techetechetè è come una grande cassaforte piena di gemme preziose: attingi da un contenitore d'oro ma fai attenzione a non rovinare nulla perché tutto deve risultare in ordine, tutto deve essere cucito a pennello secondo il vestito che vuoi dare ad ogni puntata. In questa edizione lo abbiamo notato in particolar modo con la scelta di assegnare un tema preciso ogni giorno.Musica, cinema, spettacolo, arte: gli argomenti trattati nella trasmissione dello storico capo autore Elisabetta Barduagni e di Maria Teresa Fiore, vicedirettore di Rai 1, hanno convinto un ampio numero di telespettatori anche quest'anno con una media d'ascolto che spesso ha toccato e superato i 3,5 milioni di telespettatori. pubblicato su TVBlog.it 30 agosto 2020 09:00. Leggi su blogo

erreelleerre : RT @tvblogit: Fausto Massa a Blogo: 'Techetechetè è per chi si diverte a guardare il passato con gli occhi del presente' - SerieTvserie : Fausto Massa a Blogo: 'Techetechetè è per chi si diverte a guardare il passato con gli occhi del presente' - toysblogit : Fausto Massa a Blogo: 'Techetechetè è per chi si diverte a guardare il passato con gli… - tvblogit : Fausto Massa a Blogo: 'Techetechetè è per chi si diverte a guardare il passato con gli occhi del presente' - fausto_massa : @domenicomarock Non preoccuparti! Laurona la troverai nella puntata di domani sugli esordi dei conduttori e cantanti italiani ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Massa Fausto Massa a Blogo: "Techetechetè è per chi si diverte a guardare il passato con gli occhi del presente" TVBlog.it Borella riparte, ma da Pietrasanta ”Maestrod’olio“ trasloca a sorpresa

C’è chi prova a ripartire, ma non più a Lucca. Sarà infatti il chiostro di S.Agostino a Pietrasanta ad ospitare per la prima volta “Maestrod’olio“, kermesse ideata da Fausto Borella, presidente dell’a ...

Massa, senza regolamento mancati introiti annui per 600-800mila euro

Massa La vicina Carrara ha appena pubblicato i nuovi valori medi del marmo escavato nelle 81 cave attive carraresi. Valori un po’ al rialzo rispetto ai precedenti soprattutto nei materiali più pregiat ...

C’è chi prova a ripartire, ma non più a Lucca. Sarà infatti il chiostro di S.Agostino a Pietrasanta ad ospitare per la prima volta “Maestrod’olio“, kermesse ideata da Fausto Borella, presidente dell’a ...Massa La vicina Carrara ha appena pubblicato i nuovi valori medi del marmo escavato nelle 81 cave attive carraresi. Valori un po’ al rialzo rispetto ai precedenti soprattutto nei materiali più pregiat ...