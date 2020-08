F.1, GP Belgio - Doppietta Mercedes, dominio di Hamilton (Di domenica 30 agosto 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Belgio, settima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota inglese della Mercedes ha conquistato l'ottantanovesimo successo in carriera e ora è a meno due dal record assoluto di Michael Schumacher. Lewis ha condotto senza problemi per 44 giri, lasciando solo le briciole a Bottas e Verstappen che ancora una volta salgono sul podio.Così tra i primi dieci. Ottima prestazione della Renault che ha confermato quanto di buono il team aveva fatto vedere durante il weekend. Daniel Ricciardo è riuscito a conquistare la quarta posizione e strappare ai rivali anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle, il compagno di squadra Esteban Ocon, che è riuscito a tenersi dietro l'altra Red Bull, quella di Alexander Albon. Giornata agrodolce per la McLaren: da un ... Leggi su quattroruote

JournalSoldout : Lewis #Hamilton conquista anche il Belgio e allunga ancora nel mondiale ?? La #Mercedes completa la doppietta grazi… - AlessandroSala1 : #SalaStampaF1.com #amicidellaF1esoprattuttoamichedellaF1 #BelgiumGp L'analisi del Gp di Spa nel mio videoblog. Hami… - rtl1025 : ?? #Formula1, doppietta #Mercedes al Gran Premio del Belgio, Lewis #Hamilton vince, #Bottas secondo, terzo… - dinoadduci : F.1, GP Belgio - Doppietta Mercedes, dominio di Hamilton - karda70 : #Formula1 #GPBelgium #GpBelgio, nuova doppietta #Mercedes: trionfa #Hamilton malissimo le #Ferrari #Belgio… -