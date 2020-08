Elisabetta Gregoraci, amore al Grande Fratello Vip? “Sciocco escluderlo” (Di domenica 30 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci sarà una dei concorrenti che faranno parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire da metà settembre A partire da metà settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip e tra i protagonisti del reality show vedremo Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, presentatrice del programma di Italia 1, Battiti Live, … L'articolo Elisabetta Gregoraci, amore al Grande Fratello Vip? “Sciocco escluderlo” Curiosauro. Leggi su curiosauro

Massimo131261 : RT @SerglocSergio: Mai pensato! E voi? Elisabetta Gregoraci: 'Dicevano che avevo spostato Flavio Briatore per interesse' - Il Fatto Quoti… - lucia25968868 : RT @SerglocSergio: Mai pensato! E voi? Elisabetta Gregoraci: 'Dicevano che avevo spostato Flavio Briatore per interesse' - Il Fatto Quoti… - sandrabianchi3 : RT @SerglocSergio: Mai pensato! E voi? Elisabetta Gregoraci: 'Dicevano che avevo spostato Flavio Briatore per interesse' - Il Fatto Quoti… - Blackskorpion4 : RT @SerglocSergio: Mai pensato! E voi? Elisabetta Gregoraci: 'Dicevano che avevo spostato Flavio Briatore per interesse' - Il Fatto Quoti… - lattuga99 : Annalisa Minetti, Mara Carfagna, Silvia Toffanin ed Elisabetta Gregoraci nella stessa edizione di Miss Italia???? #techetechete -