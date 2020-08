Catherine Spaak su Vittorio Gassman: "Lui e Monicelli mi davano della putt... sul set" (Di domenica 30 agosto 2020) L'attrice Catherine Spaak ha ricordato le sue esperienze più brutte vissute sui set con Vittorio Gassman, Mario Monicelli e Ugo Tognazzi, rimarcando il concetto del ruolo della donna, dal suo punto di vista, nel mondo dello spettacolo. Ancor prima che nascesse il movimento #MeToo, c'erano attrici che si battevano per i propri diritti già negli anni '70. Tra queste, Catherine Spaak, che ha raccontato le molestie che riceveva sul set da registi e colleghi attori, tra cui anche Vittorio Gassman. Già in passato l'attrice e conduttrice Catherine Spaak ha raccontato delle molestie subite da Vittorio Gassman. Stavolta, ha voluto rimarcare ... Leggi su movieplayer

gossipblogit : Catherine Spaak: 'L'Isola dei Famosi? Ero stata ingannata. Mi avevano prospettato una partecipazione diversa' - toysblogit : Catherine Spaak: 'L'Isola dei Famosi? Ero stata ingannata. Mi avevano prospettato una… - ItaloBalbo11 : Pure Catherine Spaak si è ricordata che negli anni 70 fu <discriminata e molestata>........avanti la prossima ! - napolista : Catherine Spaak: «Nessuna parità sessuale fin quando le mamme tratteranno i figli maschi come principi» A La Stampa… - RBcasting : Dal 3 settembre al cinema 'La vacanza' con Antonio Folletto e Catherine Spaak. Un film di Enrico Iannaccone, presen… -

Ultime Notizie dalla rete : Catherine Spaak

IlNapolista

L'attrice Catherine Spaak ha ricordato le sue esperienze più brutte vissute sui set con Vittorio Gassman, Mario Monicelli e Ugo Tognazzi, rimarcando il concetto del ruolo della donna, dal suo punto di ...Per la prima volta in un ruolo drammatico nel film La vacanza, l’attrice e scrittrice racconta perché si ritrova sempre come perno della famiglia, sul set e nella vita. Ma senza rimpianti per la giovi ...