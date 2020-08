Carla Signoris: «Fondo il Partito delle Cognate» (Di domenica 30 agosto 2020) «La parola “cognata” suona spesso con un’accezione negativa». Vero, ma non se la cognata in questione è proprio lei, Carla Signoris, come succede in La vacanza di Enrico Iannaccone (nei cinema dal 3 settembre): più che una cognata, una sorella per Catherine Spaak, ex giudice malata di Alzheimer. «Mi prendo a cuore il suo ultimo desiderio “consapevole” e la accompagno nel viaggio con cui spera di sciogliere un misterioso nodo del passato» racconta l’attrice e scrittrice, al telefono dalla sua Genova. È alla prima prova drammatica. «Non è facile che mi vedano in una veste diversa dalla “brillante”, e questa è una piccola fregatura. Vabbe’… Il ruolo è interessante anche perché mi ci trovo: sono una che ama occuparsi ... Leggi su iodonna

"Perché si chiama "menopausa"? Perché da adesso... Più ritmo!". Così, in un trailer di Happy Family (il film di Gabriele Salvatores), Carla Signoris. Da sempre la comica presidia quegli aspetti social ...

Ecco il trailer italiano del nuovo film di Enrico Iannaccone, intitolato La Vacanza e in uscita nelle sale cinematografiche il 3 settembre. Abbiamo da mostrarvi il trailer italiano del nuovo film di E ...

