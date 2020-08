Boseman:suo ultimo tweet ha più like della storia di Twitter (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA, 30 AGO - L'ultimo tweet di Chadwick Boseman, quello in cui la famiglia dell'attore dall'account del 'Black Panther' annunciava la sua scomparsa finisce nella storia di Twitter: è il messaggio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La notizia dell'improvvisa morte di Chadwick Boseman, l'attore che ha interpretato Black Panther scomparso a 43 anni, ha sconvolto gli amici, i colleghi e i fan in tutto il mondo. "Rest in power" è la ...L'ultimo tweet di Chadwick Boseman, quello in cui la famiglia dell'attore dall'account del 'Black Panther' annunciava la sua scomparsa finisce nella storia di Twitter: è ...