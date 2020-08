Bologna, vive nella sporcizia e negli escrementi con gatti e tartaruga: 40enne segnalato (Di domenica 30 agosto 2020) Salvatore Di Stefano L'uomo viveva in condizioni igienico-sanitarie raccapriccianti, tanto che a dare l'allarme alle guardie zoofile sono stati i vicini di casa, nauseati dal tanfo che proveniva dall'abitazione Un'abitazione trasformata in una vera e propria discarica con escrementi e sporcizia a riempire tutte le stanze dell'abitazione, tre bagni inutilizzabili e più in generale condizioni di degrado raccapriccianti: questo lo scenario rivoltante che si sono trovate davanti agli occhi le guardie zoofile di Oipa - un'organizzazione nata per tutelare l'ambiente e gli animali- della sezione di Bologna, le quali questo pomeriggio si sono presentate presso l'abitazione di un quarantenne di Castel Maggiore, che viveva in quell'inferno in compagnia di tre gatti ed una ... Leggi su ilgiornale

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Un'abitazione trasformata in discarica con immondizia in ogni stanza, bagni inutilizzabili, tre gatti e una tartaruga che vivevano con il loro proprietario in condizioni di ...

"La povertà è in aumento, i segnali sono preoccupanti"

Il lockdown, la costrizione in casa aveva portato a non vedere e a dimenticare alcune problematiche. Degrado e condizione connesse ai senza tetto e alla povertà sono alcune di queste. Problematiche am ...

