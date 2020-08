Anna Tatangelo a mollo in piscina: esplosiva provocazione (Di domenica 30 agosto 2020) Anna Tatangelo si gode gli ultimi giorni di vacanze prima di rimettersi all’opera e sfornare un nuovo singolo. È lei stessa ad annunciarlo – seppur in modo sibillino – ai followers che non stanno nella pelle … provocazione indescrivibile: Anna Tatangelo a mollo in piscina è una bomba! “Ultimi giorni di relax poi si riparte Buon weekend!”, si legge nello scatto social a dir poco mozzafiato condiviso nelle scorse ore dalla bellissima cantante di Sora. Inginocchiata nell’acqua della piscina, chiude gli occhi e si tocca con una mano i capelli bagnati. Indossa un costume intero color amaranto, sgambatissimo. La foto la ritrae quasi di spalle e dall’acqua spuntano le sue curve giunoniche. ... Leggi su urbanpost

