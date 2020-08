Tra scienza e fantascienza, Elon Musk presenta il chip per collegare il cervello al computer in una “simbiosi con l’intelligenza artificiale”: “Il futuro sarà strano” (Di sabato 29 agosto 2020) Elon Musk non si ferma mai. Dopo aver riscritto la storia dell’esplorazione spaziale con il lancio della navicella Crew Dragon, realizzata dalla sua compagnia SpaceX, ora il visionario vuole stupire il mondo con la sua ultima invenzione: un chip da impiantare nel cervello umano per restituire la parola e la mobilita‘ alle persone paralizzate. Il suo progetto di interfaccia cervello-computer sta ricevendo molta attenzione, ma anche scetticismo, dalla comunita’ scientifica. “E’ come un Fitbit (uno smartwatch) nella tua testa“, ha spiegato Musk durante una conferenza online sui progressi del progetto che, in attesa di poter essere approvato per gli umani, viene testato su un maiale, chiamato Gertrude, da Neuralink, una delle tante ... Leggi su meteoweb.eu

AGI - Tra scienza e fantascienza, ancora una volta il visionario americano, Elon Musk, vuole stupire il mondo con la sua ultima invenzione: un chip da impiantare nel cervello umano per restituire la p ...

