Sapri, isolamento per 4 cittadini dopo contatto con contagi di Caselle in Pittari (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (Sa) – Anche a Sapri è stato necessario mettere in isolamento domiciliare quattro residenti che avevano avuto contatto con i cittadini di Caselle in Pittari risultati positivi al Covid 19. A darne notizia è il sindaco Antonio Gentile che ha espresso anche la sua solidarietà a tutta la comunità di Caselle in Pittari e al Sindaco Nuzzo. “Comunico che sin dalle prime notizie apprese ieri stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e il protocollo previsto dalle disposizioni vigenti – ha detto il primo cittadino- non risultano, però, casi positivi accertati nel nostro Comune. I contatti di caso sono in buone condizioni di ... Leggi su anteprima24

settvvallo : ??Sapri, quattro isolamento dopo i casi positivi di Caselle in Pittari -

Ultime Notizie dalla rete : Sapri isolamento Sapri, isolamento per 4 cittadini dopo contatto con contagi di Caselle in Pittari anteprima24.it Contagi a Caselle: ricerca contatti anche a Sapri

“Nell’esprimere la mia solidarietà a tutta la comunità di Caselle in Pittari e al Sindaco Nuzzo comunico che sin dalle prime notizie apprese ieri stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situa ...

"Nell'esprimere la mia solidarietà a tutta la comunità di Caselle in Pittari e al Sindaco Nuzzo comunico che sin dalle prime notizie apprese ieri stiamo seguendo con attenzione l'evolversi della situa ...