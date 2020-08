Sabrina Beccalli, svolta nelle indagini: i resti trovati nell’auto non sono di un cane (Di sabato 29 agosto 2020) La Procura dispone ulteriori analisi sui resti ritrovati all’interno della Fiat Panda di Sabrina Beccalli, le indagini potrebbero essere al punto di svolta. I resti ritrovati nella Fiat Panda carbonizzata di Sabrina Beccalli potrebbero appartenere proprio alla donna scomparsa da Crema nel giorno di Ferragosto e le cui ricerche non hanno dato alcun esito. E’ … L'articolo Sabrina Beccalli, svolta nelle indagini: i resti trovati nell’auto non sono di un cane proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

