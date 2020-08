Referendum, Scalfarotto a TPI: “Voto no. I parlamentari non sono parassiti, va difesa la democrazia” (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo le dichiarazioni di Renzi sulla “libertà di coscienza” nel voto al Referendum sul taglio dei parlamentari, molti esponenti di Italia Viva si sono espressi per il no. Su questa posizione c’è anche Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Conte, e attuale candidato alla presidenza della regione Puglia per Italia Viva, Più Europa e Azione. TPI lo ha intervistato per chiedergli le ragioni di questa scelta. Onorevole Scalfarotto, la data del Referendum si avvicina, così come le elezioni regionali, lei cosa voterà? Voterò noPerché?Non perché sia contrario alla riduzione dei parlamentari, che è obiettivo ... Leggi su tpi

