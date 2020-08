Nubifragi in Liguria, le immagini della tromba d’aria a Genova – Video (Di sabato 29 agosto 2020) Una tromba d’aria ha lambito le spiagge di Genova, nel corso del Nubifragio che ha investito la città e, in generale, la Liguria nelle ultime ore. Dopo i forti temporali di questa mattina l’agenzia regionale Arpal ha prolungato l’allerta arancione nel centro e nel levante della Liguria fino alle 11 di domani, sarà poi gialla fino alle 13. Sul ponente ligure l’allerta è prorogata fino alle 8 di domani mentre è sull’interno di centro ponente ligure che l’allerta è arancione fino alle 18. I temporali più intensi hanno interessato prima l’alta Val d’Aveto (Cabanne di Rezzoaglio (67.6mm/1h), poi il ponente genovese e il Turchino (Isoverde 121.8mm/1h, 18.6mm/5minuti). Leggi anche: Incendi, ... Leggi su open.online

L'allerta arancione è stata prolungata da Savona a tutto il Levante della Liguria, e nei relativi entroterra, fino alle 11 di domenica mattina. L'avviso passerà a giallo fino alle 13 di domenica. L'al ...

