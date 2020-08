Musumeci: «Altri 30 sbarchi, Lampedusa sotto assedio. Nell’hotspot più di 1000 migranti. Conte dorme» (Di sabato 29 agosto 2020) «Altri 30 sbarchi a Lampedusa. Nell’Hotspot sono di nuovo più di mille: seicento in sole 48 ore. Se la mia ordinanza non fosse stata sospesa, oggi avremmo una realtà molto diversa. Ma il governo centrale dice che è sua la responsabilità. E allora? Perché non interviene? Ha già coinvolto Bruxelles? Stanno organizzando la ricollocazione dei migranti negli Altri Stati europei?». È la denuncia del governatore siciliano Nello Musumeci sulla sua pagina Facebook. «Il ministro Lamorgese aveva detto che avrebbero avviato il ponte-aereo dal 10 agosto: qualcuno ne ha notizia? Roma sta richiedendo un porto non italiano per la Ocean Viking? – aggiunge Musumeci – Insomma, se ci tengono così ... Leggi su secoloditalia

