Morbidi e golosi: scopri come preparare i muffin al cocco (Di sabato 29 agosto 2020) . come tutti i muffin, anche quelli al cocco fanno impazzire sia i grandi che i bambini. Sono perfetti per una merenda sfiziosa, ma anche per una colazione dolce ed energetica. E naturalmente vanno benissimo anche solo per un break a metà pomeriggio. Per renderli ancora più golosi li possiamo arricchire con una glassa in superficie o spolverizzare con del cocco grattugiato. Ma vediamo come si preparano questi eccellenti muffin al cocco fai da te. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono: 120 grammi farina doppio zero; 60 grammi di farina di cocco; 75 grammi di zucchero semolato; un vasetto di yogurt al cocco; 75 millilitri di olio di semi di girasole; un uovo; 20 grammi di uvetta; mezza ... Leggi su pianetadonne.blog

eRLqtOOXACDVGGQ : RT @Cucinapugliese: ?? DOLCI DI MANDORLE ?? Morbidi e golosi...uno tira l'altro!?? ?? Per la ricetta: ?? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Morbidi golosi Namelaka alla nocciola | Un condimento goloso pronto in pochi minuti RicettaSprint Canestrelli, bontà ligure al sapore di burro

Deliziosa specialità tipica dell'entroterra genovese i Canestrelli sono una vera celebrità in tutto lo Stivale, tanto che numerose località ne rivendicano ancora oggi la paternità. In base alle testim ...

Dolcetti al cocco e cacao senza cottura | Ricetta fresca e golosa!

Questi golosissimi tartufi, dolcetti al cocco e al cacao senza cottura, si preparano davvero in 5 minuti: morbidi e dal sapore unico, questi piccoli bonbon piaceranno a grandi e piccini!

Deliziosa specialità tipica dell'entroterra genovese i Canestrelli sono una vera celebrità in tutto lo Stivale, tanto che numerose località ne rivendicano ancora oggi la paternità. In base alle testim ...Questi golosissimi tartufi, dolcetti al cocco e al cacao senza cottura, si preparano davvero in 5 minuti: morbidi e dal sapore unico, questi piccoli bonbon piaceranno a grandi e piccini!