Lewandowski non ha dubbi: "Pallone d'Oro? L'avrei dato a me" (Di sabato 29 agosto 2020) VARSAVIA, POLONIA, - Tra i candidati alla vittoria del Pallone d'Oro ci sarebbe stato anche Lewandowski , ma alla fine France Football ha preferito non assegnarlo: "A chi lo avrei dato? A me stesso. ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Lewandowski non ha dubbi: 'Pallone d'Oro? L'avrei dato a me': L'attaccante del Bayern protagonista di una stagione… - david9315 : @_AndreaPontone Non scherziamo, lewandowski lo avrebbe vinto a mani basse - fstvrgrnr : Comunque i figli di troia che non danno il pallone d’oro a Lewandowski meritano ogni male. - sportface2016 : #calcio #BayernMunich Robert #Lewandowski non nasconde la delusione per non aver ricevuto il Pallone d'Oro - Mediagol : #Lazio, #Immobile: “Scarpa d’oro? Non era facile lottare con #Lewandowski. Sulla #ChampionsLeague…” -