Kean Juventus, affare possibile: spunta anche la contropartita (Di sabato 29 agosto 2020) Kean Juventus – La Juventus cerca adesso un bomber di alto livello da regalare ad Andrea Pirlo. I bianconeri adesso guardano anche in Premier League, dove sarebbe stato adocchiato un profilo cresciuto alla Continassa. affare possibile: Paratici metterebbe sul piatto anche una contropartita tecnica per addolcire l’accordo. Scambio possibile. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Corriere di Torino” Kean potrebbe tornare alla Juve con Ramsey che in questo caso farebbe il percorso inverso. Leggi anche: Mercato Juventus, sfuma un obiettivo? Una squadra inglese fa sul serio Il centrocampista gallese adesso sembrerebbe essere diventato una pedina di scambio, ... Leggi su juvedipendenza

