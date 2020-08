Karate Kid: Ralph Macchio spiega il più grande problema del remake del 2010 (Di sabato 29 agosto 2020) Ralph Macchio, attore protagonista dei primi tre film di Karate Kid, ha parlato di un dettaglio del remake del 2010 con Jaden Smith che proprio non lo ha convinto. A dieci anni di distanza da quello che ha rappresentato il remake del primo film di Karate Kid, l'attore Ralph Macchio ha scelto di tornare a parlare del film diretto da Harald Zwart spiegando quello che, secondo lui, ha rappresentato il maggior punto debole dell'opera. Il film del 2010 The Karate Kid: La leggenda continua è equivalso ad un tentativo di riportare in vita la serie cinematografica partita nel 1984, prodotto da Will Smith e con Jackie Chan impegnato nel ruolo del mentore protagonista. Ad interpretare il ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Karate Kid: Ralph Macchio spiega il più grande problema del remake del 2010 - untilwinterends : Sto guardando Cobra Kai ed era davvero necessario? È praticamente una copia di Karate Kid (in teoria è un sequel, m… - lil_ilaa : mi sono appena ricordata di quando la prima volta che ho visto karate kid ho cercato le foto di Jaden sul mio super… - DarksiderCinema : Da oggi su @NetflixIT è disponibile #CobraKai, la serie sequel di #KatateKid. Rilanciamo i nostri approfondimenti s… - illgiordiz : @bobbettino È una serie TV che racconta le vicende dei protagonisti di karate kid da adulti, il protagonista è il b… -