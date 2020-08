Inter, sempre più vicino l’accordo per Kolarov: i dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) Inter vicina a chiudere Kolarov Si assottiglia sempre più la distanza tra domanda e offerta tra Roma e Inter per Aleksandar Kolarov. Il calciatore serbo è vicino a lasciare i giallorossi per andare ai nerazzurri. Ecco il punto della situazione. Il club giallorosso chiede al club di Viale della Liberazione un indennizzo di due milioni di euro a fronte di un’offerta nerazzurra che si attesta sul milione e mezzo. L’intesa tra le parti è vicina e l’affare si può chiudere già nelle prossime ore. (fonte: Sky) L'articolo Inter, sempre più vicino l’accordo per Kolarov: i dettagli proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

