Giulia De Lellis e Andrea Damante, amore finito. Lei si trasferisce in una nuova casa: 'Dovrò sistemare varie cosine' (Di sabato 29 agosto 2020) Storia finita tra e . Anche se si era parlato di un riavvicinamento sembra che invece tra i due sia un capitolo chiuso e a confermaro è la stessa Giulia che nelle sue Instagram Stories mostra la sua ... Leggi su leggo

Sganghy__ : Oggi la parrucchiera mi ha detto “che bei capelli, tanti, così scuri, sembrano quelli di Giulia De Lellis anche se… - blogtivvu : Come stanno le cose tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Parla Gabriele Parpiglia.? ? Il resto te lo raccontiamo… - blogtivvu : “Andrea Damante e Giulia De Lellis? Si sono lasciati!”, Gabriele Parpiglia non ha dubbi e conferma la loro rottura,… - QuotidianPost : Giulia de Lellis addio a Damante, inizio in una nuova casa - albertozaina : Vado a Milano incontro una bimba con le Lelli Kelly mi dice “ Ciao ti prego leggi il mio libro è tipo Geronimo Stil… -