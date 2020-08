È morto Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther aveva 42 anni (Di sabato 29 agosto 2020) È morto l’attore Chadwick Boseman, protagonista nel 2018 del film Black Panther della Marvel. L’attore americano aveva 42 anni ed era da tempo malato per un cancro al colon. Boseman non aveva tenuta nascosa la sua malattia, che gli era stata diagnosticata nel 2016. In una dichiarazione pubblicata sui suoi account social si legge: «È stato un onore nella sua carriera dare vita a Re T’Challa in Black Panther». Quello interpretato da Boseman è stato il primo supereroe nero a ottenere un suo film indipendente tra le serie della Marvel. Black Panther è stato il primo film tratto da un fumetto a ... Leggi su open.online

