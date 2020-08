Civitanova: ragazzo si denuda, salta sulle auto e aggredisce i poliziotti (Di sabato 29 agosto 2020) A Civitanova il caos scatenato da un giovane turista veneto, 29 anni, che è arrivato a denudarsi e aggredire i poliziotti presenti sul posto, in pieno giorno. Due agenti sono finiti in ospedale. A Civitanova si è scatenato il caos quando un giovane turista veneto, di 29 anni, ha iniziato a dare in escandescenze. Il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Potenza Picena: niente mascherine alla festa privata, 25 ragazzi multati dai carabinieri

1' di lettura 29/08/2020 - Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri della stazione di Potenza Picena, allertati da alcuni residenti, si sono recati località lido bello di via Gramsci, dove hanno ...

