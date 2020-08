Choc in spiaggia: cadavere in acqua, giovane morto durante il bagno in mare (Di sabato 29 agosto 2020) Un altro dramma in mare, un giovare muore annegato . Il dramma sulla riviera del Conero, tra San Michele e Le Due Sorelle nelle Marche . Una volta capita la gravità della situazione sono subito ... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Choc in #spiaggia al Conero: cadavere in acqua, giovane morto durante il bagno in mare - leggoit : Choc in #spiaggia al Conero: cadavere in acqua, giovane morto durante il bagno in mare - pensivin : RT @giovann58134961: chi bestia di satana tu sei Bilderberg FED IM mondialismo neoliberismo B'nai B'rith ? La denuncia choc in spiaggia: 'R… - fuk1furiosa : RT @giovann58134961: chi bestia di satana tu sei Bilderberg FED IM mondialismo neoliberismo B'nai B'rith ? La denuncia choc in spiaggia: 'R… - a_meluzzi : RT @giovann58134961: chi bestia di satana tu sei Bilderberg FED IM mondialismo neoliberismo B'nai B'rith ? La denuncia choc in spiaggia: 'R… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc spiaggia Choc in spiaggia al Conero: cadavere in acqua, giovane morto durante il bagno in mare Leggo.it Annegato a Porto Pollo, inchiesta della Procura di Tempio

Il turista genovese, 44 anni, stava regatando ed è stato sbalzato dal catamarano. Sotto choc il proprietario dell’imbarcazione che era a bordo insieme al figlio PALAU. Cordoglio e sgomento per la mort ...

Ostia, la denuncia di un padre: «Hanno cercato di rapire mia figlia di 9 anni mentre era in spiaggia con un'amichetta»

Hanno cercato di rapire sua figlia e un'amichetta mentre giocavano in mare. È questo il contenuto di un esposto stato presentato questa mattina ai carabinieri della Stazione Aventino da un uomo che ha ...

Il turista genovese, 44 anni, stava regatando ed è stato sbalzato dal catamarano. Sotto choc il proprietario dell’imbarcazione che era a bordo insieme al figlio PALAU. Cordoglio e sgomento per la mort ...Hanno cercato di rapire sua figlia e un'amichetta mentre giocavano in mare. È questo il contenuto di un esposto stato presentato questa mattina ai carabinieri della Stazione Aventino da un uomo che ha ...