Briatore, quarantena da Daniela Santanché a Milano: oggi le dimissioni, per lui un'ala della casa (Di sabato 29 agosto 2020) È confermato che questa mattina andrà a casa di per trascorrere il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele. L'imprenditore non sarà ovviamente sotto lo stesso tetto della Santanché ... Leggi su leggo

Adnkronos : #Briatore questa mattina andrà a casa di Daniela #Santanchè per la quarantena - stanzaselvaggia : Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio.… - Adnkronos : #Briatore, #quarantena a casa di Daniela #Santanche - PetrazzuoloF : RT @LucillaMasini: Briatore trascorrerà la quarantena a casa della Santanchè. La sua è ipotecata? #Briatore #Santanche #Billionaire - alukka1 : RT @nicmax25: Questa mattina dimettono Briatore che trscorrerà la quarantena a casa della Santanchè. Come punizione per i suoi misfatti, m… -