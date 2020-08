Azzolina: "Recupero apprendimenti ai primi di settembre, a distanza o in presenza" (Di sabato 29 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in questi giorni al centro delle polemiche relative alla confusione sulla riapertura delle scuole, assicura che "il Recupero degli apprendimenti ci sarà. Comincerà dai primi di settembre". Cioè tra una settimana più o meno.A scegliere se il Recupero sarà svolto in presenza o con lezioni distanza saranno le singole scuole, in modo autonomo, spiega una nota del ministro. I recuperi degli apprendimenti continueranno poi nei mesi a venire, in ossequio alle norme per la situazione Covid.Il ministro Azzolina parla di un chiarimento necessario "per i titoli di stampa che fanno presagire il contrario". Secondo Azzolina: ... Leggi su blogo

polisblogit : Azzolina: 'Recupero apprendimenti ai primi di settembre, a distanza o in presenza' - toysblogit : Azzolina: 'Recupero apprendimenti ai primi di settembre, a distanza o in presenza' - 100dr1ne : @Agenzia_Ansa #azzolina dopodomani iniziano i corsi di recupero? Non ho sentito dire nulla - MarcoStac : Il recupero del termine gaglioffo (iniziato da Azzolina e Fornero) dilaga ormai nel Paese: prima a lido dei pini un… - titina49 : RT @Cassio39592131: Smentiti ancora una volta i merdaioli politici che volevano fottere la ministro Azzolina!Che bello smerdamento Marcucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Recupero Scuola: Ministero puntualizza, corsi di recupero ci saranno. Scontro Pd-M5s sulla Azzolina - Politica Agenzia ANSA Scuola, rischio cattedre vuote per ripartenza: al via la “chiamata veloce” dei docenti

La ripartenza della scuola prevista per il 14 settembre rischia di essere minata da cattedre vuote e poco personale scolastico. Nelle graduatorie a esaurimento di diverse province, in prevalenza al Ce ...

Regione, test sierologici e aule mancanti: le precisazioni dell'assessore Savaglio sulla riapertura delle scuole

Abbiamo partecipato a tutti gli incontri organizzati dal Ministero dell’Istruzione (MI) con la presenza di Lucia Azzolina. Il mese di luglio l ... centri urbani dove i sindaci sono a lavoro per il ...

La ripartenza della scuola prevista per il 14 settembre rischia di essere minata da cattedre vuote e poco personale scolastico. Nelle graduatorie a esaurimento di diverse province, in prevalenza al Ce ...Abbiamo partecipato a tutti gli incontri organizzati dal Ministero dell’Istruzione (MI) con la presenza di Lucia Azzolina. Il mese di luglio l ... centri urbani dove i sindaci sono a lavoro per il ...