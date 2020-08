Autostrada A1: xhiusura per due notti del casello di Impruneta (Di sabato 29 agosto 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli,sarà chiusa l'uscita della stazione di Firenze Impruneta nei seguenti giorni e con i seguenti orari: -dalle 22:00 del 31 agosto alle 6:00 del 1 settembre, per chi proviene da Bologna -dalle 22:00 del 1 alle 6:00 del 2 settembre, per chi proviene da Bologna e da Roma Leggi su firenzepost

FirenzePost : Autostrada A1: xhiusura per due notti del casello di Impruneta -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada xhiusura Autostrade, cantieri e chiusure nel weekend del controesodo | L’elenco Il Secolo XIX TRAFFICO AUTOSTRADE TEMPO REALE/ Bollino rosso controesodo: A16, chiuso tratto Canosa

Traffico autostrade in tempo reale, da oggi controesodo da bollino rosso: sull’A16 chiuso tratto Canosa per un incidente, il bollettino e gli aggiornamenti La situazione del traffico in tempo reale co ...

Autostrada A19, lo svincolo di Bagheria rimarrà chiuso per lavori fino al 10 settembre

Si protrarrà sino al 10 settembre la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Bagheria, lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”. La proro ...

Traffico autostrade in tempo reale, da oggi controesodo da bollino rosso: sull’A16 chiuso tratto Canosa per un incidente, il bollettino e gli aggiornamenti La situazione del traffico in tempo reale co ...Si protrarrà sino al 10 settembre la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Bagheria, lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”. La proro ...