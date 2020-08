Annunciati due scioperi all’ex Ilva di Taranto. I sindacati: “ArcelorMittal ricorre allo straordinario durante la cassa integrazione” (Di sabato 29 agosto 2020) Due scioperi di 24 ore l’uno, uno venerdì 4 settembre e l’altro lunedì 7 settembre, sono stati Annunciati da Fim, Fiom e Uilm negli stabilimenti ex Ilva di Taranto. Lo annunciano le sigle locali della città pugliese in una nota. I tre sindacati, si legge, “nei giorni scorsi hanno inoltrato un esposto ad Inps ed Ispettorato del Lavoro in merito alle modifiche apportate unilateralmente dall’azienda sull’organico tecnologico, definito da accordi pregressi e confermati successivamente anche dalla stessa Arcelor Mittal durante la fase del subentro”. Nel mirino c’è “l’eliminazione della figura del “rimpiazzo””, il lavoratore che da contratto sostituisce chi è in ferie, malattia o ... Leggi su ilfattoquotidiano

