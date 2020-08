Traffico Roma del 28-08-2020 ore 09:30 (Di venerdì 28 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto rallentamenti per incidenti sul lungotevere Gianicolense all’altezza di Ponte Mazzini incidente con rallentamenti anche all’Eur su via Del Piano indiano all’incrocio con via Suez incidente segnalato poi su via di Acqua Acetosa Ostiense rallentamenti all’altezza dello svincolo per la Pontina differenti problemi alle porte di Roma nelle zone di Fonte Nuova dico verde di Marco Simone e di Santa Lucia per la chiusura dello Stradone di Centrale del Latte si tratta della strada che collega i comuni alle porte di Roma Nord con il grande raccordo anulare la strada è stata interessata a qualche giorno fa da un incendio importante che ha danneggiato le infrastrutture notevoli le ripercussioni per il Traffico Ci sono code sulla ... Leggi su romadailynews

