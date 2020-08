Ticino: è allerta idro-geologica (Di venerdì 28 agosto 2020) La polizia cantonale invita la popolazione a utilizzare il veicolo privato solo se strettamente necessario Leggi su media.tio.ch

La polizia cantonale ticinese ha emanato un'allerta idro-geologica a causa delle intense precipitazioni previste da oggi, venerdì, a domenica alle 18. Ad essere interessata all'evento per il quale la ...

LUGANO - Forti precipitazioni sono attese nel fine settimana su tutto il Ticino. Tanto che MeteoSvizzera ha diffuso un avviso di pericolo di grado 4 ("pericolo forte") praticamente ovunque (tranne Alt ...

