Siviglia | pronto il grande di Rakitic dal Barcellona

Ivan Rakitic potrebbe tornare al Siviglia dopo la separazione col Barcellona Tra i calciatori silurati da Ronald Koeman, neo allenatore del Barcellona, c'è anche Ivan Rakitic. Il croato si sta guardando intorno e nel suo futuro, come riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe esserci il grande ritorno al Siviglia. I blaugrana, dato che il centrocampista ha ancora un anno di contratto, vorrebbero monetizzare e i neo vincitori dell'Europa League potrebbero sborsare circa 10 milioni di euro. A Rakitic, invece, il Siviglia potrebbe garantire uno stipendio da 3,7 milioni che lo renderebbe il calciatore più pagato della squadra.

Ci vorrebbero, oggi alla Roma, almeno un paio di Gianluca Petrachi per aggiustare il libro-paga dei giocatori giallorossi, un mattone indigeribile per qualsiasi bilancio, soprattutto in tempi di cambi ...

