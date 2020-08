Saraniti: “Promozioni? Ecco come si vince. È un onore essere allenato da Boscaglia” (Di venerdì 28 agosto 2020) Parola ad Andrea Saraniti.Il nuovo attaccante del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni.“Boscaglia? Con il mister ci siamo conosciuti qualche anno fa e mi avrebbe voluto già da tempo, con la trattativa che però non si concretizzò. È un piacere e un onore essere allenatore da lui, posso imparare tanto. Sono reduce da tre vittorie di fila, le promozioni però si ottengono con la squadra e non individualmente, la mentalità deve essere quella: tutti coesi per puntare a fare un campionato di vertice e di conseguenza vincere. Compagno di reparto perfetto? Sono molto compatibile con quasi tutti gli attaccanti ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Saraniti: “Promozioni? Ecco come si vince. È un onore essere allenato da Boscaglia” - WiAnselmo : Saraniti: “Promozioni? Ecco come si vince. È un onore essere allenato da Boscaglia” - Mediagol : Saraniti: “Promozioni? Ecco come si vince. È un onore essere allenato da Boscaglia” -