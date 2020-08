Romina Power a cena con Loredana Lecciso che dice “A tavola non si litiga” (Di venerdì 28 agosto 2020) Romina Power e Loredana Lecciso, per la prima volta da quando si conoscono o meglio da quando Loredana Lecciso è entrata a far parte della vita di Albano e quindi della sua famiglia, sono riuscite e dividere uno spazio comune senza litigare, in serenità. Romina Power e Albano Dopo la fine del matrimonio tra Romina Power e Albano, probabilmente dovuto al fortissimo dolore provocato dalla scomparsa, senza che fosse mai più ritrovata, della figlia, la primogenita Ylenia, il loro pubblico, i loro fans hanno sempre sperato in un riavvicinamento, in una risoluzione dei loro problemi per vederli ancora insieme. Infatti, Albano e Romina hanno sempre rappresentato ... Leggi su baritalianews

