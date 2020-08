Roma. Ruba una bici e poi mette l’annuncio su Internet per venderla: coppia denunciata per ricettazione (Di venerdì 28 agosto 2020) La vittima, un filippino di 48 anni, si è presentato negli uffici del commissariato Salario Parioli dove ha denunciato il furto della propria bicicletta avvenuto in via Nemorense nella stessa mattinata. L’uomo si è però insospettito quando, dopo qualche ora, ha visto pubblicato, in un sito di vendite on line, un annuncio per la vendita della stessa bicicletta che gli era stata appena sottratta. I fatti La vittima, a quel punto, ha inviato al “venditore” un messaggio finalizzato a constatare la veridicità dell’annuncio, fissando con lui un appuntamento proprio a casa dell’uomo, che gli ha chiesto 600 euro per la vendita della bici. Durante lo scambio dei messaggi, il presunto venditore ha fornito la propria utenza telefonica che, dai successivi accertamenti svolti dagli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Ruba una bici e poi mette l’annuncio su Internet per venderla: coppia denunciata per ricettazione - FedeTrainer85 : RT @romatoday: roma Prenestina: entra in un'auto, rapina conducente e passeggero poi fugge con la vettura appena rubata - filippodipaila : @PinoVaccaro77 @MCaronni @OfficialASRoma Polizzi sky canale 200. La juve RUBA Il centravanti della roma - filippodipaila : @juventusfc Sky canale 200. Polizzi giornalista La juve Ruba Il centravanti della roma - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Prenestina: entra in un'auto, rapina conducente e passeggero poi fugge con la vettura appena rubata -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ruba Roma. Ruba una bici e poi mette l’annuncio su Internet per venderla: coppia denunciata per ricettazione Il Corriere della Città Dubravka UgrešicIl nazionalismo è la soluzione per chi non vuole confrontarsi con la propria inadeguatezza

“Mi sedetti sugli scalini e mi misi a pensare. A cosa? A nulla in particolare. A come tutta l’Europa sia incorreggibilmente tribale, a come sia stata bene addestrata da due guerre mondiali e, di conse ...

Nero a metà 2, le dichiarazioni dei protagonisti: “La piaga del razzismo? Dovremmo imparare dal passato”

Nero a metà 2 sta per tornare in onda e a vestire ancora una volta i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri troviamo Claudio Amendola. La fiction si è rivelata una di quelle con maggior successo tanto c ...

“Mi sedetti sugli scalini e mi misi a pensare. A cosa? A nulla in particolare. A come tutta l’Europa sia incorreggibilmente tribale, a come sia stata bene addestrata da due guerre mondiali e, di conse ...Nero a metà 2 sta per tornare in onda e a vestire ancora una volta i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri troviamo Claudio Amendola. La fiction si è rivelata una di quelle con maggior successo tanto c ...