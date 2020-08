Modena incidente, 28enne investita due volte: ricoverata in gravi condizioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella mattinata di oggi, 28 Agosto 2020, una ragazza di 28 anni di Carpi in pochi minuti è stata coinvolta in due incidenti. Nel primo caso è stata investita, senza conseguenze, mentre camminava a piedi, nel secondo caso, invece, è stata investita mentre era sulla sua bicicletta. Dopo il secondo scontro la ragazza ha riportato diverse ferite. Al momento, infatti, si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara a Modena. La Polizia locale in queste ore sta svolgendo tutte le indagini necessarie per ricostruire che cosa sia successo in un breve lasso di tempo di 10 minuti. Leggi anche –> Migranti, il Tar blocca l’ordinanza di Musumeci: “Non è competenza regionale” Modena ... Leggi su urbanpost

LuceverdeRadio : #autostrade ?#incidente - A22 Brennero-Modena code di 2 km tra Carpi e A1 Milano-Napoli > Modena #Luceverde #EmiliaRomagna - TrafficoA : A22 - Carpi-Modena - Coda A22 Brennero-Modena Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per incidente - RADIOBRUNO1 : Modena: doppio incidente in pochi minuti, ferita una 28enne #RadioBruno - CCISS_Ministero : A22 Brennero-Modena code per 2 km causa incidente tra Svincolo Carpi (Km 11) e A22 Allacciamento A1 Milano-Napoli… - news_ravenna : Modena: doppio incidente in pochi minuti, ferita una 28enne -

