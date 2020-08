Malaxofobia: quando il gioco della seduzione fa paura (Di venerdì 28 agosto 2020) Malaxofobia: la paura del gioco della seduzione. quando carezze, massaggi o baci si trasformano in stati d’ansia La Malaxofobia, dal greco “malakòs” (soave, blando) e “phobos” (paura ), è definita come una paura irrazionale e persistente verso i giochi di seduzione e amore, ad esempio per le carezze, i massaggi, il gioco previo al rapporto sessuale,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

