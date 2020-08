La svolta in Tunisia: varato un governo tecnico, fuori i partiti (Di venerdì 28 agosto 2020) La Tunisia ha evitato elezioni anticipate all’ultimo minuto, anzi per essere più precisi a due minuti dalla scadenza che avrebbe probabilmente portato il Paese a nuove consultazioni legislative: allo scoccare di giorno 25 agosto infatti scadevano i termini per la presentazione del nuovo governo da parte del premier incaricato Hichem Mechichi, alle 23:58 del 24 … InsideOver. Leggi su it.insideover

