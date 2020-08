Francia, spese famiglie in frenata già a luglio (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Rallentano vistosamente i consumi delle famiglie francesi a luglio. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a +0,5% dopo il +10,3% segnato a giugno. Il dato delude le attese degli analisti che erano per un +2%. L’aumento è dovuto ai consumi di prodotti finiti (+0,3%) e di energia (+4,5%), che hanno compensato il calo dei consumi alimentari (-1%). Indicati ancora in calo i servizi. Leggi su quifinanza

