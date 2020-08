Facebook cambia la grafica per tutti dal 1° settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Facebook cambia faccia dal 1° settembre. Gli utenti sono avvisati da settimane. L'addio a quella vecchia era stato preannunciato in realtà da molto tempo, già dalla conferenza F8 degli sviluppatori del 2019. Nei mesi successivi il nuovo Facebook o FB5 é comparso sulle app per mobile iOS e Android, a scelta. A marzo poi è arrivata la versione per desktop, sempre in forma opzionale. Dal 1° settembre invece sarà obbligatoria per tutti gli utenti del social network più popoloso del mondo (2,6 miliardi di iscritti): non sarà possibile tornare alla versione precedente in alcun modo. Dal 1° settembre non si potrà ottenere il vecchio layout, pertanto tutti gli utenti dovranno abituarsi alla ... Leggi su gqitalia

La politica non va in vacanza, ma di cosa si parla nel mese di agosto? Con il quarto appuntamento della nostra rubrica “Politica & Social” in onda ieri su Rai News abbiamo analizzato 1.129 contenuti p ...

Facebook, ancora spazio ad annunci discriminatori

Secondo quanto affermato da The Markup, sembrerebbe che su Facebook compaiano ancora pubblicità discriminatorie, nonostante la società abbia accettato lo scorso anno di porre fine a determinate opzion ...

