Esclusivo TPI – Focolaio nella Rsa Quarenghi di Milano: “10 anziani positivi respinti dagli ospedali per mancanza di posti” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Francamente eravamo concentrati sulla riapertura dei servizi per l’infanzia: non pensavamo di dover affrontare una nuova emergenza legata alle RSA e ai contagi degli anziani, ma adesso dobbiamo attrezzarci per risolvere questo problema”. Le parole di Valeria Braga, addetta stampa di Coopselios, interpretano perfettamente il sentimento di un’intera città. Milano stava già guardando, con una certa preoccupazione, alla riapertura delle scuole, pensando che la lunga serie di contagi nelle case di riposo fosse ormai alle spalle, quando i 24 casi di positività nella RSA Quarenghi si sono manifestati all’improvviso, come una doccia gelata sulla regione più duramente colpita dal Coronavirus. Si tratta di 21 pazienti, su un totale di 123, ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Esclusivo TPI Esclusivo TPI: “La scuola così non è sicura”. Le lettere di diffida degli insegnanti ai presidi TPI Esclusivo TPI – Focolaio nella Rsa Quarenghi di Milano: “10 anziani positivi respinti dagli ospedali per mancanza di posti”

“Francamente eravamo concentrati sulla riapertura dei servizi per l’infanzia: non pensavamo di dover affrontare una nuova emergenza legata alle RSA e ai contagi degli anziani, ma adesso dobbiamo attre ...

Chanel Totti come Aurora Ramazzotti a 15 anni con Michelle Hunziker? Il direttore contro Selvaggia Lucarelli

Polemiche. E ancora polemiche. Tutto a colpi di post (forse acchiappa like). Così, dopo la copertina di Gente con Chanel Totti (minorenne) paparazzata con il Lato B in mostra, arriva la spallata di Se ...

“Francamente eravamo concentrati sulla riapertura dei servizi per l’infanzia: non pensavamo di dover affrontare una nuova emergenza legata alle RSA e ai contagi degli anziani, ma adesso dobbiamo attre ...Polemiche. E ancora polemiche. Tutto a colpi di post (forse acchiappa like). Così, dopo la copertina di Gente con Chanel Totti (minorenne) paparazzata con il Lato B in mostra, arriva la spallata di Se ...