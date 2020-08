Eliana Michelazzo è stata dimessa: “Bello spavento, non respiravo bene…”, ecco come sta (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo è stata dimessa alcune ore fa dal Gemelli di Roma dove si era recata per via di un peggioramento dei sintomi del Coronavirus dopo avere scoperto di essere risultata positiva di ritorno dalle vacanze in Sardegna. Eliana Michelazzo è stata dimessa: ecco come sta adesso Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non... L'articolo Eliana Michelazzo è stata dimessa: “Bello spavento, non respiravo bene…”, ecco come sta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - fattoquotidiano : L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto - PatriziaV8 : @Daniela74771017 @Bouvet_Nemo @stanzaselvaggia Dalla De Filippi Si! Eliana Michelazzo e' stata una corteggiatrice d… - robyuankeroby : RT @_House_M_D: Tweet Muto: Il Messaggero: Eliana Michelazzo ricoverata all’Umberto I (Roma) Covid, dopo essere stata al Billionaire Nessu… -