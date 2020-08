Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura ‘esagerata’. Il NYT: “Negli Usa chi scherza sul blackface si dimette” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il New York Times attacca Luigi Di Maio, che aveva ironizzato sulla sua abbronzatura esagerata: “Chi scherza sul blackface si dimette”. L’abbronzatura di Luigi Di Maio diventa un caso internazionale dopo che il ministro degli Esteri ha ironizzato sui post condivisi sui social. Negli Usa il New York Times ha criticato il ministro evidenziando come negli Stati Uniti chi scherza sul blackface si dimette. L’abbronzatura eccessiva di Luigi Di Maio Il caso, incredibile ma vero, nasce dall’abbronzatura – secondo alcuni eccessiva – di Luigi Di Maio, comparso in pubblico decisamente scuro in ... Leggi su newsmondo

Luigi Di Maio finisce, di nuovo, al centro delle polemiche. Durante l’incontro con il suo omologo cinese Wang Yi, il ministro degli Esteri ha sfoggiato un’abbronzatura «esagerata», merito dei giorni t ...

