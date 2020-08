De Luca: «All’inizio della settimana prossima valuteremo se è possibile aprire le scuole» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato della riapertura dell’anno scolastico nel solito appuntamento social del venerdì per fare il punto sulla situazione contagi in Campania «Irresponsabili il governo e le altre Regioni quando si è deciso di aprire il 14 la scuola, atto di totale irresponsabilità. Noi pensavamo che andava fatto dopo le elezioni. Ci siamo adeguati perché arrivassero anche da noi i banchi previsti per le scuole dal commissario Arcuri. Ma stiamo verificando che i problemi sono aperti. Test da fare al personale scolastico, misurazione temperatura alunni , trasporto scolastici, aule e personale docente. Sullo screening da fare al personale scolastico, critichiamo che sia facoltativo» Sulla scuola «Verificheremo ... Leggi su ilnapolista

