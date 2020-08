Da lunedì al via i test a Civitavecchia per chi si imbarca per la Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) “Da lunedì a Civitavecchia sarà possibile anche per chi parte verso la Sardegna effettuare volontariamente e gratuitamente il test”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora - prosegue D’Amato -. Presso ciascuna Asl nascono le equipe anti-COVID per le scuole per la gestione operativa del protocollo dell’istituto superiore di sanità (ISS)”. Leggi su huffingtonpost

