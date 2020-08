Covid a San Giorgio, aumentano i positivi e la paura: inizia la caccia all’untore (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – La fine delle vacanze e delle ferie ha un sapore amaro a San Giorgio a Cremano dove continua a crescere il numero di casi positivi. In soli due giorni sono stati registrati gli esiti di 101 tamponi ed altri 10 sangiorgesi sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di 10 asintomatici, con un’età media di 31 anni e appartenenti a 4 nuclei familiari differenti. Ma a San Giorgio non è solo il numero dei contagi a salire ma aumenta anche la paura tra i cittadini che genera una vera e propria “caccia all’untore”. Infatti, all’ingresso di un portone in città è stato affisso un cartello con il messaggio: “Attenzione: caso di ... Leggi su anteprima24

