Coronavirus, identikit di chi non rispetta le regole (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute) - Nessuna intenzione di seguire le regole anti-Covid imposte dall'emergenza, senza rimorso. E una tendenza allo 'scaricabarile' nella convinzione che, in ogni caso, "a portare la mascherina e distanziarsi sono gli altri. E tanto basta". Anche se la fiducia negli altri, più ligi alle prescrizioni, può arrivare a 'moderare' i comportamenti egoistici. Sono gli elementi che più contano nel profilo psicologico di chi ha trasgredito agli obblighi della quarantena, come indica uno studio, coordinato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, e pubblicato su 'Frontiers in Psychology'. La ricerca, svolta in collaborazione con le università di Trento e Bologna e l'università Pontificia Salesiana, ha permesso di identificare una leva negativa, il disimpegno morale, e una positiva, la ... Leggi su iltempo

Fermo, boom di nuovi positivi Covid: è allarme giovani per movida e vacanze

FERMO - Il Fermano “isola felice” si sveglia all’improvviso con un +30 alla voce dei contagi da Covid. Un’impennata repentina, quella di ieri, tenuto conto che nei giorni scorsi il dato della quinta p ...

