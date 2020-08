Contrada tira un sospiro di sollievo, il bimbo di nove anni è uscito dal coma (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – Il bambino di nove anni, caduto dalla bicicletta, a Contrada si è risvegliato dal coma indotto. La conferma arriva dal primo cittadino, Pasquale De Santis. Il piccolo ha perso il controllo della bici, le cause sono ancora da appurare, finendo rovinosamente contro un muretto poco distanza da casa sua. Immediati i soccorsi del 118 che lo avevano trasportato al “Moscati” ma poi si è deciso per il trasferimento al Santobono di Napoli. Nella tarda serata di ieri la notizia del risveglio dal coma. Un segnale a dir poco incoraggiante. Perde il controllo della bici e schianta nel muro, bimbo di 9 in coma al Santobono L'articolo Contrada tira un ... Leggi su anteprima24

Gli organizzatori: «Appuntamento al 2021». Ma domenica 27 settembre vi sarà una giornata medievale con gruppi storici, piccoli spettacoli e mercanti QUATTRO CASTELLA Niente Corteo storico matildico ne ...

Canicattì: ” mi toglie l’amicizia perchè come portavoce di un comitato chiedo un intervento”

La storia che pubblichiamo oggi ci viene inviata dal portavoce del comitato Rinazzi Salvo Caruso, un comitato cittadino nato per salvaguardare la contrada canicattinese , segnalare, collaborare e rend ...

