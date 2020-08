Come Tom Ellis ha dato vita a Michael in Lucifer 5, i retroscena sul doppio ruolo e quel piccolo “difetto” fisico (Di venerdì 28 agosto 2020) Tom Ellis si è calato in un duplice ruolo in Lucifer 5: oltre a interpretare il diavolo protagonista, veste anche i panni di Michael, suo gemello. Il personaggio è stato svelato nel trailer della prima parte di stagione.L'arrivo dell'arcangelo è solo la punta dell'iceberg. Michael lascia momentaneamente la Città d'Argento per giungere a Los Angeles e distruggere la vita di suo fratello; tuttavia, alla fine decide di restare per prenderne il posto. E in effetti il "buon" arcangelo causa qualche scompiglio nella vita di Lucifer (e visto Come si è conclusa la prima parte di stagione, avrà diverse conseguenze nella seconda parte).Per portare Michael sullo schermo, la co-showrunner ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Come Tom Tom Cruise “torna” al cinema, ma stavolta come spettatore Lanterna Thandie Newton dopo le critiche a Tom Cruise: "Non ho niente da perdere"

L'attrice Thandie Newton lo scorso luglio ha ampiamente criticato Tom Cruise, dopo aver lavorato con lui sul set di Mission: Impossible 2, ma non ha mai avuto paura delle possibili cause. La star di W ...

Venezia 77: Cate Blanchett si esprime a favore della diversità nel Festival

Cate Blanchett presiederà la giuria di Venezia 77 e si depressa dell’importanza di dare spazio alla diversità, soprattutto in questo momento storico Quando Venezia 77 ha svelato la sua selezione uffic ...

