Calciomercato Napoli | Di Marzio | “Idea Candreva dall’Inter”

Antonio Candreva potrebbe essere un obiettivo di mercato del Napoli. E' quanto affermato da Gianluca Di Marzio, secondo cui il club partenopeo avrebbe già avuto dei contatti con l'agente del giocatore che è in uscita dall'Inter e si sta quindi guardando intorno. Candreva potrebbe così andare a rinforzare il reparto degli esterni offensivi a disposizione di Gennaro Gattuso. Il @sscNapoli valuta anche #Candreva come esterno: è in uscita dall'@Inter, se n'è parlato oggi con il suo agente in visita @SkySport #Calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2020

