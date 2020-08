Bollo auto: come dimostrare di averlo pagato, le informazioni utili (Di venerdì 28 agosto 2020) Siete sempre stati ligi al dovere, avete pagato sempre tutte le tasse, ogni anno, anche quelle che detestate maggiormente, come la tassa sulla casa (una vostra proprietà) o sull’auto (il Bollo auto, ovvero una tassazione sul veicolo che è di vostra proprietà e che non produce reddito, ma solo spese). Eppure un brutto giorno vi arriva una comunicazione in cui vi si intima di pagare una specifica annualità di Bollo auto perché non risulta dagli archivi. Tuttavia voi avete pagato ogni anno questa maledetta tassa: oltre il danno, la beffa. come fare per dimostrare di aver adempiuto a quest’obbligo? Ecco le informazioni utili da sapere a ... Leggi su termometropolitico

