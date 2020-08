Benevento, tutto esaurito per il concerto di Francesco Gabbani (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sold out per il concerto di Francesco Gabbani in scena stasera, venerdì 28 agosto, a Benevento. L’atteso cantautore toscano si esibirà in piazza IV Novembre dalle ore 22,30 nel suo ‘Inedito Acustico’. Un tour che Gabbani ha voluto fortemente per lanciare un segnale di speranza per un settore in profonda sofferenza in questo periodo così difficile e delicato a causa della pandemia da Covid-19. “Il viaggio continua, le emozioni sono sempre tantissime e diverse, ogni sera non so mai cosa aspettarmi, se non una cosa: voi!”. Sono le parole di Gabbani a poche ore dall’apertura dei cancelli. “Così partecipi, positivi, euforici, ma – aggiunge – ... Leggi su anteprima24

franzaium : @GoalItalia Tutto apparecchiato per Inter e Juve eh? Noi tifosi del Benevento rgià condannati in B per i magheggi delle grandi - Gjhairdressing : Questo è il liliac che a noi piace??#lucentezza#effetto seta#??da noi tutto e possibile #??#Gjhairdressing #benevento… - MomentiCalcio : #Benevento, il punto sul mercato: centrocampo tutto da sistemare ma i nomi in ballo sono importanti... - tararabundidee : Pullman per andare a Roma. Arriviamo passato Caserta, a bell e buono si gira indietro. Siamo fermi a Benevento perc… - rockett70 : RT @FabrizioDelpret: #Salvini multato a Benevento perché senza mascherina. Adesso deve 49.000.400 euro in tutto. -